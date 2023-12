Jānis Krīvēns par silikona krūtīm: 'Tās ir kā štengrs flaberis!'

Jaunajā "DelfiTV" raidījumā "Par TO pašu" pašmāju šovmenis Jānis Krīvēns iedziļinājās jautājumos par mākslīgi uzlabotām sievietēm. Viņam labāk tomēr patīkot dabiskas meitenes vai ar minimāliem "uzlabojumiem", savukārt silikona krūtis nevarot konkurēt ar dabiskajām – īstās krūtis esot daudz maigākas.

"Īstā krūts ir daudz maigāka, nav tik stingra, pievilkta," matēriju analizē viņš.

Krīvēns "Par TO pašu" arīdzan pastāsta par savu gaumi attiecībā uz pretējo dzimumu, proti, viņam it kā nav nekādu iebildumu pret mākslīgi uzlabotām dāmām, taču klajus pārspīlējumus gan viņam grūti pieņemt. Viņš min pasaulslaveno modeli no Naudītes pagasta Viktoriju Vaildu – lūk, tāda tipa sievietēm nu gan neesot nekādu cerību iekarot Krīvēna sirdi.

