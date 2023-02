'Šķēršļu josla': cilvēku ar invaliditāti tiesības – vai tās tiek ievērotas?

Tiesības strādāt, brīvi pārvietoties un saņemt pakalpojumus daudziem no mums šķiet pašsaprotamas, bet cilvēkiem ar invaliditāti to ievērošana var šķist nesasniedzams sapnis. Kāda pašlaik ir situācija Latvijā? Vai cilvēki ir informēti par savām tiesībām? Kā tās tiek ievērotas? Kādas ir galvenās problēmas un iespējamie risinājumi? Par to pulksten 14 runājam raidījumā "Šķēršļu josla".

Uz žurnālistes Alinas Lastovskas jautājumiem atbildēs Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska un apvienības "Apeirons" eksperte Daina Podziņa.

Raidījumā "Šķēršļu josla" divas reizes mēnesī runājam par un ar cilvēkiem, kuriem ikdienā ir jāpārvar vairāk birokrātisku un fizisku šķēršļu nekā lielākajai daļai sabiedrības. Ne visi no tiem ir viegli pārvarami vai nojaucami, bet daži ir. Raidījuma mērķis ir identificēt grūtības, lai tās pārvarētu un neapzināti neradītu jaunas.

