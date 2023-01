'Šķēršļu josla': Invaliditāte garīgu traucējumu dēļ – vai bezcerīga eksistence? Pilns ieraksts

Cilvēki ar invaliditāti garīgās attīstības traucējumu dēļ Latvijā atrodas patiešām neapskaužamā situācijā. Viņu nodarbinātības līmenis ir ļoti zems, un regulāri nākas saskarties ar aizspriedumiem no līdzcilvēku puses. Kāda īsti ir situācija pašlaik, un vai to ir iespējams mainīt? Par to runājam raidījumā "Šķēršļu josla".

Par situāciju Latvijā žurnāliste Alina Lastovska izvaicās Latvijas Psihiatru asociācijas prezidentu Māri Taubi un Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietnieci Gundegu Bruņenieci.

Raidījumā "Šķēršļu josla" divas reizes mēnesī runājam par un ar cilvēkiem, kuriem ikdienā ir jāpārvar vairāk birokrātisku un fizisku šķēršļu nekā lielākajai daļai sabiedrības. Ne visi no tiem ir viegli pārvarami vai nojaucami, bet daži ir. Raidījuma mērķis ir identificēt grūtības, lai tās pārvarētu un neapzināti neradītu jaunas.

