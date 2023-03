'Valstij ir izdevīgi mūs nodarbināt!' Cilvēki ar invaliditāti var radīt, ne tikai patērēt

200 000 cilvēku, kas varētu strādāt, bet par kuriem kā par resursu bieži nedomā – tā attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti ieskicē fonda "Nāc līdzās!" pārstāve Diāna Ponaskova. Viņa pati ir māksliniece un bieži novērojusi situāciju, kad cilvēkiem ar invaliditāti patērēt mākslu ir vienkārši, bet uzkāpt uz skatuves – ļoti sarežģīti. Par to, cik iekļaujoša vide ir Latvijā un kuri ir virzieni, kur vēl tāls ceļš ejams, runājam raidījumā "Šķēršļu josla".

Iekļaujoša sabiedrība, kurā visiem ir vienādas iespējas – par tādu nākotni Latvijā runā laiku pa laikam. Cik daudz no šāda uzstādījuma cilvēkiem ar invaliditāti ir realitāte? Kas joprojām palicis kā nepiepildīts sapnis? Kas ir galvenās problēmas, ar kurām saskaras cilvēki ar invaliditāti? Kuri jautājumi jau tiek risināti? Raidījuma viesus – fonda "Nāc līdzās!" brīvprātīgo un māksliniecisko dalībnieci Diānu Ponaskovu un apvienības "Apeirons" valdes locekli Ivaru Balodi – iztaujā žurnāliste Alina Lastovska.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma spilgtākajām epizodēm

"Ja mēs skatāmies pirms 26 gadiem, tad tās pārmaiņas ir mega lielas. Tiešām! Ir parādījušies jauni pakalpojumi, asistenta pakalpojums, vide ir kļuvusi pieejamāka, sapratne sabiedrībā ir kļuvusi daudz lielāka, daudzi no cilvēkiem ar invaliditāti ir spējuši atrast darbu un strādā, darba devēji ir atsaucīgāki, liekas ka ir milzīgs solis," uzskaita Balodis, piebilstot, ka vienlaikus joprojām ir daudz jomu, kurās augt. Turklāt iekļaušanai ir jābūt neatkarīgai un patstāvīgai. Latvijā tā, diemžēl, vēl nav. 2:19

Balodis uzsver vienu no, viņaprāt, būtiskākajiem trūkumiem līdzšinējā politikā: "Tas, ko mēs neesam īstenojuši visu šo gadu laikā, ir tas, ka mēs nodarbinātību nekad invaliditātes politikā neesam uzlikuši par tādu mērķi." 5:05

Ponaskova norāda, ka pēdējo gadu laikā ir vērojama attieksmes maiņa un ir uzlabojies dialogs starp cilvēkiem ar invaliditāti un citiem sabiedrības locekļiem. 7:12

Raidījuma viesi vairākkārt uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti iespēju kaut ko patērēt ir vairāk nekā kaut ko radīt. Viens no šādiem piemēriem ir kultūra. Ponaskova stāsta, ka fonds "Nāc līdzās!" palīdz bērniem un jauniešiem ar dažādiem talantiem radīt mākslu, ne tikai to patērēt. "Ir ļoti daudz koncertzāļu un pieejamu kultūras vietu, kur tu vari tikai ienākt un baudīt saturu, nevis to radīt," stāsta Ponaskova, "arī pati, esot māksliniece, esmu ļoti daudz saskārusies ar vidēm, kur ir absolūti fantastiska koncertzāle, pat transformējas griesti un krēsli, bet, lai tiktu uz skatuves, ir jāpārvar daudzi šķēršļi." 25:35

Balodis uzskata, ka nodarbinātībai ir jābūt mērķim, uz kuru virzīt cilvēkus, bet, lai to izdarītu, ir būtiski aiz invaliditātes saskatīt cilvēku ar konkrētām vēlmēm un spējām. Viņam piekrīt arī Ponaskova: "Valstij ir izdevīgi mūs nodarbināt! Valstī ir 200 000 cilvēku ar invaliditāti. Mēs esam milzīgs resurss." 29:01

Raidījumā "Šķēršļu josla" divas reizes mēnesī runājam par un ar cilvēkiem, kuriem ikdienā ir jāpārvar vairāk birokrātisku un fizisku šķēršļu nekā lielākajai daļai sabiedrības. Ne visi no tiem ir viegli pārvarami vai nojaucami, bet daži ir. Raidījuma mērķis ir identificēt grūtības, lai tās pārvarētu un neapzināti neradītu jaunas.

