Ar apelsīniem pie darbinieka pārbaudīt, vai tiešām slimo – eksperti par nepamatotām slimības lapām

"Kā to risina "Latvijas Finieris"? Viņiem ir arodbiedrība, kolēģi saslimst, piemēram, rudenī, kad ir kartupeļu talkas – saslimuši it īpaši tie, kas ir no laukiem. Viņi nopērk apelsīnus, vīnogas, un brauc pie viņiem, apciemo savus slimniekus. Un tad arī viss noskaidrojas, vai viņš ir slims vai nav," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, apspriežot risinājumus jautājumā par nepamatotu darbnespējas lapu izsniegšanu.

