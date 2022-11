Intervija ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Pilns ieraksts

Jaunās koalīcijas aprises kļuvušas skaidras, bet par nākamajā valdībā prioritāri darāmajiem darbiem un atbildības jomu sadalījumu diskusijas vēl turpinās. Par šiem un citiem aktuālajiem tematiem politikā ceturtdien, 3. novembrī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu ("Jaunā Vienotība").

Komentējot valdības veidošanas gaitu, Kariņš iepriekš izteicies, ka pašlaik starp partijām notiek "tāda kā stīvēšanās". Patlaban ar Nacionālo apvienību lielu domstarpību neesot, savukārt ar "Apvienoto sarakstu" (AS) neizdodas vienoties par enerģētikas jautājumu ministrijas izveidi.

Premjers uzsvēris, ka nākamajai valdībai būs īpaši svarīgi pievērsties iekšējās drošības un izglītības jomu sakārtošanai, un "vieglu portfeļu" tajā nebūšot.

Kā ziņots, valdības veidošanas sarunās bija iesaistītas četras partijas, taču JV un NA iebilda pret sadarbību ar "Progresīvajiem". Šī partija atteikusies no Kariņa piedāvājuma piedalīties valdības darbā, vadot vienu no JV pārraudzībā esošajām ministrijām, tāpēc šajā sasaukumā "Progresīvie" strādās opozīcijā, bet valdību veidos trīs partijas – JV, NA un AS.

Līdzšinējā, 13. Saeimā izveidotā valdība, atbilstoši regulējumam 1. novembrī nolikusi savas pilnvaras. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uzskatāms, ka Ministru kabinets ir atkāpies, taču līdzšinējā Kariņa valdība turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima būs izteikusi uzticību jaunam Ministru kabinetam.

