'Ir gan kapātāji, gan tādi, kuri brauc pēc ķeksīša biogrāfijā' – Kalve par latviešu karotājiem Ukrainā

Kopumā Ukrainas armijā dažādās rotācijās dienē ap 30 karotāji no Latvijas. Daļa no tiem ir "kapātāji", kas sasniedz izcilus rezultātus, bet daļa – tādi, kuri aizbraukuši ievilkt ķeksīti savā biogrāfijā. Tā raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās zemnieks un zemessargs Gundars Kalve, kurš jau karojis Ukrainas pusē un šoziem plāno to turpināt. Kalve arī stāstīja, kā karošana mainījusi viņa personību.

