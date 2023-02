'Ir tikai mēģinājums sērfot uz viļņa' – Šmits uzskata, ka Latvijā nav ideoloģisku atšķirību starp partijām

"Es domāju, ka Latvijā ideoloģisku atšķirību partijām gandrīz vai vispār nav. Ir kaut kāds mēģinājums sērfot uz kaut kādiem viļņiem, bet mums nopietnu ideoloģisko partiju Latvijā nav," raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS).

Šmits ir darbojies dažādos politiskajos spēkos: pirms 9. Saeimas vēlēšanām viņš pievienojās partijai "Jaunais laiks", vēlāk dibināja savu politisko spēku – "Jaunlatvija", taču tā neguva ievērojamu popularitāti, iepriekšējā parlamenta sasaukumā bija ievēlēts no "KPV LV" saraksta, bet pērn jau kā Latvijas Zaļās partijas biedrs ievēlēts Saeimā kā "Apvienotā saraksta" pārstāvis.

"Kad tev totāli kaut kas nesanāk, tad to parasti mēdz nosaukt par pieredzi. Mēs guvām labu pieredzi," savas līdzšinējās gaitas politikā komentēja Šmits. Taujāts, kurā no partijām šī pieredze bija vislabākā, politiķis norādīja, ka "Jaunlatvijā", kuras vadītājs viņš savulaik bijis.

Šmits arī sacīja, ka iesaistījies politikā, jo viņam nešķiet pareizi tas, kā tiek vadīta valsts, un viņš to cenšoties "pagriezt citā virzienā". Viņš to salīdzināja ar vilcienu, kas brauc nevis pa sliedēm, bet blakus tām: "Uz priekšu jau mēs kaut kā braucam, tikai visi citi brauc ātrāk". Runājot par darbu iepriekšējā parlamenta sasaukumā un to, vai vilcienu izdevās "uzlikt uz sliedēm", Šmits atzina, ka neizdevās un ka "KPV LV" nodeva savu vēlētāju.

Iepriekš Šmits arī plaši kritizējis premjeru Krišjāni Kariņu (JV), taču tagad viņi spējot koleģiāli strādāt kopā. "Tieši tāpat kā mani pilnīgi nesatrauc, ko premjers par mani ir teicis iepriekš, es ceru, ka viņu neuztrauc tas, ko esmu teicis es. Vienā brīdī tev jāspēj pārkāpt pāri, un, ja tas ir valsts interesēs, darboties tālāk, pat ja bijušas tādas asas attiecības pirms tam," norādīja Šmits. Viņš arī piebilda, ka "kaut kāds procents, kas ļauj mums sadarboties, mums katrā ir".

Viņš gan nekomentēja, vai ir mainījis domas par premjeru: "Es neiešu tagad apspriest komandas vadītāju. Mums jāizdara, ko mēs varam, un pēc trīsarpus gadiem jāpārliecina vēlētājs, ka mūsu pašu rindās ir vislabākais komandas vadītājs".

Negribēju visu mūžu būt ierēdnis, tāpēc aizgāju "privātajā diplomātijā" un nodarbojos ar Latvijas uzņēmumu interešu aizstāvību. Politikai nebūtu mēģinājis tuvoties, ja man patiktu, kas tur notiek, saka Šmits. 04:24

Šmits mudinot jauno valdību steidzami nākt kopā uz neformālu sarunu par "zaļo kursu", lai vienotos par kopīgu interešu aizstāvību, jo tajā ir daudz pretrunu gan nacionālā līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Viņaprāt, tas ir citu lielvaru izlobēts regulējums, kas esot pretrunā ar mūsu interesēm. 11:25

"Sociāli taisnīga" politika nozīmē rīkoties tā, lai viena sabiedrības daļa nepaliek bagātāka uz citu rēķina. Par piemēru Šmits min vēja parku būvniecību Dānijā, kas ļauj ne tikai kādam nopelnīt ar vēju, bet nodrošināt tuvējiem iedzīvotājiem elektrību krietni lētāk. 19:35

"Es atceros, ko esmu teicis, neslēpjos no tā. Tomēr ir bijušas vēlēšanas, kur Jaunā Vienotība ir saņēmusi 26 mandātus, acīmredzot liela daļa sabiedrības nav uzskatījusi, ka man ir taisnība," Šmits atbild uz jautājumu par savu iepriekš paust skarbo kritiku Krišjānim Kariņam. Šobrīd abiem esot koleģiālas attiecības. 21:16

Šmits neatkāpjas no savas kritikas par Ārlietu ministrijas darbu – tajā pietrūkstot ekonomiskās dimensijas. Komentējot viedokļus par ekonomisko sadarbību ar Krieviju, ministrs pauž – valsts interesēs ir jāsaprot, kad paklusēt un kad runāt. 29:09

Kamēr ir miers, jārunājas pat ar lielāko ienaidnieku, saka Šmits, vienlaikus uzsverot, ka Eiropas diplomātija pēdējos 25 gados Krievijā ir izgāzusies, jo nav pārtraukts Krievijas energoresursu imports. Tas arī esot iedvesmojis Krieviju spert nākamo soli pēc Krimas okupācijas. Eksporta apturēšana esot bijusi muļķība. 31:28

Vienmēr būsim Krievijas Federācijas pilsoņiem viņu zudusī teritorijā un viņi vienmēr mūs gribēs atgriezt Padomju Savienībā vai cariskajā Krievijā, secinājis Šmits. 34:26

Ja vēlētāji Šmitam dotu mandātu kļūt par premjeru, viņš tādu iespēju neizslēgtu, saka zemkopības ministrs. Uz Valsts prezidenta amatu viņš esot kandidējis tāpēc, ka tam neesot bijis izvirzīts neviens, par kuru viņš pats varētu nobalsot. "Ja neredzu spēcīgāku cilvēku, tad eju pats," skaidro Šmits. 35:44

Aivars Lembergs esot melojis iepriekš "Delfi TV" ēterā apgalvojot, ka Šmits viņam "atrādīts" 2022. gada aprīlī kā ZZS premjera amata kandidāts, apgalvo Šmits. Viņš uzstāj, ka šajā tikšanās reizē esot gribējis saprast Lemberga viedokli par karu Ukrainā un vai Lembergs neplāno "pensionēties" no politikas. ASV sankcijas pret Lembergu viņš joprojām uzskatot par nepareizām. 37:11

LZP esot pametusi ZZS nevis Lemberga dēļ, jo viens Lembergs neko nevar izdarīt, bet gan to dēļ, kas viņam akli pakļaujas, apgalvo Šmits. 45:05

Lēmums par pielaides valsts noslēpumam piešķiršanu Šmitam vēl nav pieņemts, taču viņam neesot pamata bažīties, ka šeit varētu būt sarežģījumi, jo viņš iepriekš atzīts par piemērotu kandidātu Valsts prezidenta amatam. 46:41

Bilanu Abdulmuslimovu Šmits pēdējo reizi esot saticis pirms septiņiem gadiem, viņš uzsver, jautāts, vai saiknes ar šo personu nevarētu ietekmēt iespējas iegūt pielaidi valsts noslēpumam. 47:49

Šmits nekomentē, vai atkārtoti grasās kandidēt uz Valsts prezidenta amatu. Jautāts, vai uzskata, ka būtu labāks prezidents par Egilu Levitu, viņš gan atzīst: "Ja es tā domāju toreiz, tagad man nav bijis iemesla domas mainīt" 49:43

Zemkopības ministrs, kurš 2021.gadā teju zaudēja deputāta mandātu neapmeklētu sēžu dēļ, arī šodien uzstāj, ka attālinātajās sēdēs nav piedalījies, aizstāvot Satversmi. Salīdzinot ar iepriekšējo Saeimu, parlamenta intelektuālā kapacitāte noteikti esot augstāka, uzskata Šmits. 51:04

Pētera Putniņa atrašanos Latvijas Valsts mežu valdes priekšsēdētāja amatā Šmits vērtēšot, bet komentārus sniegšot tikai, kad lēmums būs pieņemts, citādi tā būtu politiska iejaukšanās uzņēmuma valdes darbā. 56:55

Lokālas subsīdijas kropļo situāciju lauksaimniecībā – tā vietā pārtikas ražošanas sektoram jāsniedz atbalsts, kas veicinātu pievienotās vērtības radīšanu un palīdzētu rast jaunus eksporta tirgus, uzskata Šmits. 58:35

"Ja mums kāds nodoklis, kas jāsamazina, tad tas ir darbaspēka nodoklis vidējā algas grupā, nevis PVN," Šmits skaidro, ka PVN samazināšana nepalielina Latvijas konkurētspēju, kamēr darbaspēku nodokļa samazināšana to darītu. 1:03:15

