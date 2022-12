No LOC draud aiziet arī onkoķirurģijas vadītājs; slimnīcas valdes loceklis to 'noraksta' uz emocijām

Darbu Latvijas Onkoloģijas centrā (LOC) pamest varētu ne tikai trīs vadošie LOR speciālisti, bet arī tās ķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš – to pats ārsts norādīja intervijā "Delfi". Par to viņš esot informējis arī slimnīcas valdi, tomēr tās loceklis Haralds Plaudis raidījumā "Spried ar Delfi" šos kolēģa izteikumus "norakstīja" uz emocijām, sakot, ka "tādas skaidras vīru sarunas" neesot bijis. Plaudis gan atzina, ka valsts lielajās slimnīcās atalgojums nespēj konkurēt ar privāto medicīnu, tādēļ LOR ārstu aiziešana esot tikai "aisberga redzamā daļa".

Latvijas Televīzija šonedēļ vēstīja, ka no Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) ietilpstošā LOC aiziet plāno trīs vadošie LOR speciālisti. Ārsti esot uzteikuši darbu gan nekonkurētspējīga atalgojuma dēļ, gan tāpēc, ka ilgstoši neesot saņēmuši atbilstīgu materiāltehnisko nodrošinājumu darbam. Līdz ar to no LOC Onkoķirurģijas klīnikas faktiski atšķeļas vesela nodaļa.

Šīs klīnikas vadītājs Armands Sīviņš tikmēr intervijā "Delfi" norādīja – arī viņš esot gatavs aiziet no darba un esot par to informējis slimnīcas valdi. Uz šādu soli viņu mudinot gan valdes attieksme, gan pabērna loma, kas Latvijā atvēlēta valsts medicīnai. "Tie līdzekļi, kuri varētu būt ieguldīti valsts medicīnā, tiek apmaksāti privātajām iestādēm, kas pilda valsts kvotas, bet tajā virzienā, kas ir izdevīgs – vienkāršajās manipulācijās. Tāpēc arī daudzi ārsti aizplūst uz turieni. Man ļoti žēl, man patīk savs darbs, bet mans trauks ir pilns, pateicoties mūsu valdei, it īpaši konkrētām personībām, pateicoties mūsu ministrijai," intervijā norādīja Sīviņš.

RAKUS valdes loceklis Plaudis raidījumā "Spried ar Delfi" gan Sīviņa teikto vērtēja kā emociju uzplūdu, nevis konkrētu plānu aiziet no darba, sakot, ka "tādas skaidras vīru sarunas, kur cilvēki apsēžas pie galda un saprot, ka ir kaut kāda problēma, ko vajag risināt" neesot bijis. "Manas kabineta durvis vienmēr ir vaļā un to visi kolēģi Austrumu slimnīcā zina. Es esmu vienmēr atvērts sarunām," viņš uzsvēra.

Raidījuma gaitā gan arī Plaudis norādīja, ka problēma ar LOR speciālistu aiziešanu no LOC esot tikai "aisberga redzamā daļa" un pieļāva "lavīnas" efektu. Proti, RAKUS sarežģīta situācija esot arī ar neatliekamo radioloģiju, jo privātais sektors tik tiešām var piedāvāt labāku algu un darbu no mājām. "Tas ir atalgojums, dēļ kā situācija ir radusies. Domāju, ka manā vietā te var sēdēt kādas citas slimnīcas valdes loceklis," viņš teica.

