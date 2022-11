Pīlēns: Rajevs informējis par 'problēmiņu'; gribam viņa profesionalitāti likt lietā

"Igors Rajevs bija mūs informējis par mierizlīgumu kādā problēmiņā Aizsardzības ministrijā, kas ir 2016. vai kādā tur gadā notikusi, un mēs nesaskatījām tur problēmas. Mierizlīgums ir mierizlīgums – tāpat kā jebkurā juridiskā lietā, un tā ir tā situācija, kāda tā ir," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) premjera amata kandidāts Uldis Pīlēns, komentējot Latvijas Televīzijas raidījumā "de facto" izskanējušo informāciju par to, ka pašreizējais Saeimas deputāts Igors Rajevs (AS) savulaik bijis apsūdzēts par krāpšanu.

