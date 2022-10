Pulksten 12 'Spried ar Delfi' par Krimas tilta spridzināšanu un Krievijas brutālo atbildi

Sestdienas rītā pasauli pāršalca ziņas, ka noticis liels sprādziens uz nelegālā tilta, ko Krievija izbūvējusi, lai savienotu savu teritoriju ar okupēto Krimas pussalu. Pirmdienā pār Ukrainas lielpilsētām, kuras atrodas tālu no frontes, nolija Krievijas raķešu "lietus", nogalinot un ievainojot daudzus civiliedzīvotājus. Par to kā uz šiem notikumiem reaģēt Alina Lastovska pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runā ar Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu (NA) un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko eksperti Elīnu Langi-Ionatamišvili.

Ukrainā pirmdien vērienīgajā Krievijas raķešu triecienā nogalināti vismaz desmit cilvēki un vēl aptuveni 60 ievainoti. Triecienu vietās strādā policisti, kas palīdz cilvēkiem un fiksē visas Krievijas noziegumu sekas.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau atzinis, ka ir veikts trieciens Ukrainas pilsētām un kritiskās infrastruktūras objektiem. Viņš draudēja ar jauniem triecieniem, faktiski atzīstot, ka šā rīta Ukrainas pilsētu terors saistīts ar Krimas tilta spridzināšanu.

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes "Х101" un "Х555" izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā pielietotas raķetes "Kaļibr", kas izšautas no Melnās jūras, "Iskander", "S-300" un "Tornado".

