Šmits pavasarī uz Ventspili neesot braucis kļūt par ZZS premjeru; cerējis, ka Lembergs ies pensijā

Didzis Šmits (AS) pagājušā gada pavasarī tik tiešām Ventspilī ticies ar Aivaru Lembergu (LunV), bet šajā tikšanās reizē viņš neesot centies izcīnīt Lemberga labvēlību kļūšanai par Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) premjera amata kandidātu – tā raidījumā "Spried ar Delfi" apgalvoja pats Šmits. Lemberga publiski pausto versiju par šīs tikšanās saturu Šmits nodēvēja par meliem, skaidrojot, ka patiesībā viņš esot centies noskaidrot, vai Lembergs negrasās "pensionēties" no politikas, kā arī to, kāds ir Ventspils politiķa patiesais viedoklis par Krievijas iebrukumu Ukrainā.