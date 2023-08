'Spried ar Delfi' diskusija ar žurnālistiem par valdības veidošanu. Pilns ieraksts

Politiķi turpina sarunas par jaunās valdības izveidi, bet pašlaik jautājumu vēl ir daudz – gan par koalīcijas modeli, gan atbildības jomu sadalījumu un plānotajiem darbiem. Par ko politiķi varētu vienoties, un kā jaunajai valdībai veiksies darbs ar solītajām reformām? Par to Alina Lastovska 28. augustā raidījumā "Spried ar Delfi" diskutēja ar žurnālistiem Olgu Dragiļevu un Ivo Leitānu.

Kā ziņots, premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV) uz pirmajām oficiālajām sarunām aicināja četru politisko spēku pārstāvjus, lai mēģinātu vienoties par iespējami plašu koalīciju. Politiķi gan ir pauduši skepsi, vai par dabu vienā valdībā izdosies vienoties visām piecām sarunās iesaistītajām partijām, sekojoši ir aktuāls jautājums, kura vai kuras divas partijas paliks "aiz borta", vēstīja LETA.

Sarunās līdz ar JV piedalījās "Apvienotais saraksts" (AS), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), NA un "Progresīvie". Nepastāv iespējas NA un "Progresīvajiem" vienoties par kopīgu darbu valdībā, līdz ar to topošajā koalīcijā varētu tikt iekļauta tikai viena no šīm partijām.

Siliņa iepriekš teikusi, ka saskata iespēju izveidot četru partiju valdību divās kombinācijās, vienā no kurām būtu pārstāvēti "Progresīvie", bet citā modelī – NA. Politiķe reizē uzsvēra, ka noteikti ir iespējamas arī "citas variācijas", lai izveidotu stabilu valdību ar vismaz 51 balsi.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet "Progresīvajiem" – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu.

AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas.

