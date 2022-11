'Spried ar Delfi': Intervija ar 'Apvienotā saraksta' premjera amata kandidātu Uldi Pīlēnu

Pelēkais kardināls, uzņēmējs, amatu nealkstošais – šādi epiteti veltīti “Apvienotā saraksta” (AS) līderim, uzņēmējam Uldim Pīlēnam, kurš pats atzinis, ka viņam būtu grūti redzēt sevi strādājam “Jaunās Vienotības” (JV) premjera Krišjāņa Kariņa valdībā. Koalīcijas partiju sarunās nesaskaņas starp AS un JV ir grūti nepamanīt. Kas ir to pamatā un ko vēlas panākt AS – par to otrdien, 22. novembrī, plkst. 12 raidījumā “Spried ar Delfi” Pīlēnu iztaujās “Delfi” žurnālisti Alina Lastovska un Raivis Spalvēns.

Grūtības par kaut ko vienoties pavadījušas jauno valdību jau kopš paša sākuma, gan mēģinot vienoties par to, cik partijām vispār jābūt koalīcijā, gan diskutējot, kas jādara vispirms – jāvienojas par atbildības jomu sadalījumu vai darāmajiem darbiem.

Pēc tam, kad valdību veidojošās trīs partijas – JV, AS un Nacionālā apvienība - parakstījušas sadarbības memorandu, vienojoties par svarīgākajām prioritātēm, JV mudināja ķerties pie deklarācijas rakstīšanas, savukārt Pīlēns rosināja rakstīt vēl vienu memorandu

Valdības deklarācijas rakstīšanā JV aicinājusi AS valdības uzņemties darba grupu vadību, lai izstrādātu darba plānus reģionu attīstības, vides un digitalizācijas, zemkopības un mežsaimniecība, veselības, iekšējās drošības un krīzes vadības jomās.

Kāds ir AS redzējums, mērķi un priekšlikumi partijas prioritāšu īstenošanai – skatieties raidījumā.

