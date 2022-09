'Spried ar Delfi': Intervija ar atstādināto VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Pilns ieraksts

Aizvadītajā nedēļā finanšu ministrs ierosinājis disciplinārlietu un atstādinājis no amata Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Šāds ministra lēmums saistīts gan ar dienesta pārbaudi, gan arī saistībā ar VID darbinieku aizturēšanām, kurus tur aizdomās par kukuļa izspiešanu no uzņēmēja. Par korupciju Valsts ieņēmumu dienestā, atstādināšanu no amata un citiem aktuāliem tematiem Jaunzemi pirmdien, 19.septembrī, pulksten 10 raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujās "Delfi" žurnālisti Alina Lastovska un Kārlis Arājs.

Papildus Jaunzemes atstādināšanai finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) ceturtdien uzdevis lemt arī par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku.

Šāda rīcība sekojusi pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nonācis uz pēdām noziedzīgai grupai, kurā ietilpa arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policisti, aizdomās par krimināllietas safabricēšanu un mēģinājumu no kokrūpnieka, "Stiga RM" īpašnieka Andra Ramoliņa izspiest 100 000 eiro kukuli.'

Jaunzeme komentējusi, ka VID, tāpat kā sabiedrībā kopumā, ir arī negodprātīgi darbinieki, un VID tā tiek apkarota. Vienlaikus viņa kritizējusi Reira rīcību, norādot, ka katru reizi, kad korupcijas gadījujmi tiek atklāti, ministra reakcija ir agresīva.

Korupcijas lieta vēl pat līdz tiesai nav nonākusi, bet finanšu ministrs jau vainīgo atradis un notiesājis, izteikusies Jaunzeme.

