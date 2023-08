'Spried ar Delfi' intervija ar eksprezidentu Valdi Zatleru. Pilns ieraksts

Premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV) cer, ka trešdien, tiekoties ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, varēs viņu informēt par nākamās koalīcijas aprisēm, bet patlaban viss esot atkarīgs no "Apvienotā saraksta" (AS) lēmuma. Vai politiķi drīz varētu vienoties par jauno valdību un svarīgām reformām? Par to un arī citām politikas aktualitātēm žurnāliste Alina Lastovska 29. augustā pulksten 12 sarunāsies ar eksprezidentu Valdi Zatleru.

Kā ziņots, pēc AS lūguma koalīcijas sarunās iestājusies pauze līdz trešdienai, 30. augustam, mediju pārstāvjus informēja premjera amata kandidāte Siliņa.

Ja pagājušajā nedēļā no Siliņas sacītā izrietēja, ka viņa ar JV valdi pārrunās jautājumu par iespējamajiem koalīcijas modeļiem, proti, koalīcijā sadarboties ar Nacionālo apvienību (NA) vai "Progresīvajiem", tad pirmdien Siliņa šo jautājumu nekomentēja.

Premjera amata kandidāte informēja, ka JV valde viņai devusi plašu mandātu turpināt sarunas, bet potenciālais koalīcijas partneris AS ir palūdzis laiku līdz trešdienas, 30. augusta, rītam. "Es viņiem šo laiku došu, jo man ir svarīgi izveidot pietiekoši plašu koalīciju," teica Siliņa.

