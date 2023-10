'Spried ar Delfi' intervija ar jauno Augstākās tiesas senatori Sanitu Osipovu. Pilns ieraksts

Aizvadītajā nedēļā Saeima, neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, Augstākās tiesas (AT) senatores amatā apstiprināja bijušo Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Ar viņu pirmdien, 9. oktobrī, pulksten 13 "Spried ar Delfi" studijā sarunājās Alina Lastovska. Sarunā piedalījās arī aģentūras LETA žurnālists Kristaps Ūgainis.

Jau ziņots, ka par Osipovas apstipirināšanu balsoja 51 deputāts, bet pret – 41.

Jāatgādina, ka ceļš uz Senātu Osipovai nebija viegls, jo 2022. gada sākumā Saeima viņas kandidatūru neapstiprināja, lai gan tāpat kā šobrīd bija Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces pozitīvs atzinums par kandidātes profesionālo atbilstību amatam.

Pēc šī Saeimas lēmuma AT plēnums pieņēma lēmumu, kurā aicināja likumdevēju respektēt varas dalīšanas un tiesiskuma principu, proti, argumentēt tiesu varas priekšlikuma noraidīšanu ar saprotamiem un tiesiskiem apsvērumiem. AT plēnums norādīja, ka likumdevējs, pamatojot AT virzītā kandidāta neapstiprināšanu, konkrētajā gadījumā tiesiskus apsvērumus nebija norādījis.

Uz tiesiskuma apdraudējumu šajā situācijā ir norādījusi arī Eiropas Komisija 2022. gada Ziņojumā par tiesiskumu. Ziņojumā norādīts, ka Latvijai, ņemot vērā Eiropas standartus tiesnešu iecelšanai amatā, jānodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus pret nepamatotu politisko ietekmi AT tiesnešu iecelšanas procesā, akcentē tiesā.