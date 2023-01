'Spried ar Delfi' intervija ar satiksmes ministru Jāni Vitenbergu

Konkurences padome (KP) par aizliegtu vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos piemērojusi naudas sodu kopumā 1,975 miljonu eiro apmērā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem - AS "Liepājas autobusu parks" (LAP), AS "Nordeka" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss". Par iespējamo rīcību šajā situācija un to, kā nepieļaut pārkāpumus nākotnē, žurnāliste Alina Lastovska 25. janvārī plkst. 12 iztaujās satiksmes ministru Jāni Vitenbergu (NA). Raidījumā piedalīsies arī "Delfi Bizness" galvenā redaktore Aija Krūtaine.

Vitenbergs jau iepriekš Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka jāvērtē iespēja pārtraukt līgumus ar trim kartelī iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos. Arī opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputāti aicina parlamentu lemt par karteļa izbeigšanu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos, uzdodot valdībai organizēt jaunu iepirkumu šajā jomā.

Tikmēr LAP neatzīst KP lēmumu par aizliegto vienošanos, un pēc padziļinātas iepazīšanās ar to lems par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, aģentūrai LETA norādīja LAP valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns. Līdzīgi "Nordeka" KP lēmumu par aizliegtu vienošanos uzskata par "kļūdainu" un plāno to pārsūdzēt, aģentūrai LETA norādīja "Nordeka" valdē.

Raidījumā satiksmes ministru iztaujāsim arī par "Rail Baltica" īstenošanu, ostu reformas termiņiem, satiksmes nozares budžetu, kā arī citām satiksmes jomas un politikas aktualitātēm.

