'Spried ar Delfi' intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu par valdības veidošanu

Otrdien darbu sāk 14. Saeima, taču skaidrības par jauno valdību vēl nav – potenciālajiem partneriem vēl ir domstarpības, piemēram, par Enerģētikas, klimata un vides ministrijas izveidi. Kā valdības veidošanas procesu vērtē Valsts prezidents Egils Levits un kādi, viņaprāt, ir svarīgākie topošās koalīcijas uzdevumi? Par to 1. novembrī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska iztaujās prezidentu Egilu Levitu.

Jau ziņots, ka politiskais spēks "Jaunā vienotība" (JV) un Apvienotais saraksts (AS) joprojām nav panākuši vienošanos par Enerģētikas, klimata un vides ministrijas izveidi, tomēr JV līderis Krišjānis Kariņš uzskata, ka šajā jautājumā "briest kompromisa gars", par ko potenciālie koalīcijas partneri spriedīs trešdien, 2. novembrī.

Mēnesi pēc 14. Saeimas vēlēšanām notiek potenciālās koalīcijas sarunas, kuras vada parlamenta vēlēšanās uzvarējusī JV ar Krišjāni Kariņu kā iespējamo nākamās valdības vadītāju.

Sākotnēji JV vēlējās veidot četru politisko spēku koalīciju kopā ar AS, Nacionālo apvienību (NA) un partiju "Progresīvie". Šādam modelim nepiekrita AS un NA, tāpēc JV piedāvāja "Progresīvajiem" vadīt kādu no JV ministrijām, tomēr "Progresīvie" šo piedāvājumu noraidīja, tāpēc koalīcijas sarunas tika turpinātas trīs politisko spēku starpā.

Lai turpinātu koalīcijas sarunas, JV piedāvāja pārējiem potenciālajiem partneriem vienoties par sadarbības memorandu, kurā iezīmēti turpmāk darāmie darbi. Visi partneri pauda gatavību parakstīt memorandu, tomēr AS iebilda pret JV ieceri veido jaunu Enerģētikas, klimata un vides ministriju. Kariņš paziņoja, ka gadījumā, ja AS nepiekritīs jaunas ministrijas izveidei, viņa vadīta valdība varētu arī netapt.

Valsts prezidents Egils Levits pirmdien, 31. oktobri, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja, ka modernai valdībai mūsdienīgā parlamentārajā demokrātijā ir jāatspoguļo tās valdības prioritātes, ko valdība grib īstenot.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!