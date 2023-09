'Spried ar Delfi', ko spēj mūsdienu bezpilota lidaparāti. Pilns ieraksts

Aktivizējušies bezpilota lidaparātu jeb dronu kari Krievijas un Ukrainas starpā, dronu uzbrukumus piedzīvojis arī netālu no Latvijas esošais Pleskavas lidlauks. Savukārt augustā Rīgā piedzīvots Baltijā lielākais dronu šovs. Ko spēj un ko nespēj bezpilota lidaparāti mūsdienās – kāds ir maksimālais lidojuma attālums, nestspēja, kā attīstās tehnoloģijas un kādas ir to iespēju robežas, par to otrdien, 5. septembrī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar dronu tehnoloģiju uzņēmuma "SPH Engineering" īpašo projektu direktoru Jāni Ķuzi, dronu ražotāja "Atlas Aerospace" biznesa attīstības vadītāju Alekseju Koroļovu un LMT dronu pilotu apmācību speciālistu Miku Porieti.

Kā ziņots, dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai sabojātas četras armijas transportlidmašīnas, 30. augusta rītā paziņoja Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs.

Apgalvojums par Latvijas saistību ar uzbrukumu Pleskavā ir absurds izdomājums, paziņojumā presei uzsvērusi Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Krievijas un tās okupētās Krimas teritorija šogad tikusi pakļauta vairāk nekā 190 dronu uzbrukumiem, ziņoja britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz apkopotām Krievijas mediju ziņām par šādiem triecieniem.

Maskava vairākkārt ir apsūdzējusi Ukrainu par dronu triecienu organizēšanu pēdējo mēnešu gaitā. Ukraina nav uzņēmusies atbildību par tiem, tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka uzbrukumi Krievijas teritorijai ir "neizbēgams, dabisks un absolūti taisnīgs process".

Dronus Ukrainai piegādā arī Latvijas ražotāji. Tomēr droni tiek izmantoti arī neskaitāmiem citiem mērķiem, piemēram, šovasar Lucavsalā notika Baltijā lielākais dronu šovs, kura tapšanā bija iesaistīti 500 droni.

