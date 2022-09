'Spried ar Delfi' par aizvadīto tūrisma sezonu un nākotnes prognozēm. Pilns ieraksts

Tūrisms ir viena no nozarēm, kuru pandēmijas savaldīšanai noteiktie ierobežojumi skāra vissmagāk. Taču brīdī, kad it kā varētu uzelpot, tā saskaras ar jaunu krīzi, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Kāda bijusi aizvadītā sezona tūrisma nozarē un vai nākotnē nāksies meklēt iespējas pārorientēties? Par to ceturtdien, 8. septembrī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektori Santu Graiksti un Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāju Asnāti Ziemeli.

Ja iepriekš ārvalstu tūristus no ceļošanas atturēja vīruss, tad gada sākumā tās bija bažas par drošības situāciju reģionā, savukārt rudenī lielai daļai eiropiešu nāksies mainīt paradumus energoresursu cenu kāpuma dēļ, kas piespiedīs taupīt.

Tiesa, daļa tūrisma operatoru vēsta, ka šajā gadā ir izdevies atgūt iekavēto un atjaunot apgrozījuma apjomus, kādi tie bijuši pirms pandēmijas.

Vai tūrisma nozare nākotnē raugās ar optimismu vai bažām – par to runāsim raidījumā.

