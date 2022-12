'Spried ar Delfi' par atbalstu ukraiņiem svētku laikā. Pilns ieraksts

Matu gumijas, karavīru figūriņas, galda spēles, akumulatori telefonu lādēšanai, daudz lukturīšu... Šādas dāvaniņas Ziemassvētkos lūguši bērni no bērnunamiem Ukrainā, liecina biedrības "Tavi draugi" akcijā "Ziemassvētku ekspresis" publicētās vēstules. Kas šajā laikā nepieciešams ukraiņiem, kuri cieš no Krievijas radītajiem postījumiem, un kādu atbalstu varam sniegt karotājiem frontes līnijā – par to ceturtdien, 22. decembrī, pulksten 12.25 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunāsies ar biedrības "Tavi draugi" pārstāvi Beāti Bēvaldi un "Tvitera konvoja" aizsācēju, sabiedrisko attiecību speciālistu Reini Pozņaku.

Karš ir atņēmis vecākus tūkstošiem bērnu Ukrainā, kuriem šogad Ziemassvētki būs pavisam citādi, norāda biedrībā "Tavi draugi". Tāpēc organizācija apņēmusies sarūpēt dāvanas teju 400 bērniem Ukrainas bērnunamos, rīkojot akciju "Ziemassvētku ekspresis".

Tikmēr frontes līnijā Bahmutā "mašīnu patēriņš" sasniedz septiņus auto dienā, raksta "Tvitera konvoja" aizsācējs Reinis Pozņaks. Kopš kara sākuma brīvprātīgie no Latvijas Ukrainas armijai piegādājuši vairāk nekā 900 pilnpiedziņas automašīnu. Daļa no tām pirkta par cilvēku ziedoto naudu, daļa cilvēku vienkārši atdevuši paši savu auto.

"Tvitera konvojs" ir bagāts ar pārsteidzošiem stāstiem, piemēram, pirms dažām nedēļām labdarības organizācija "Ziedot.lv" saņēmusi zvanu no 84 gadus sirmas kundzes, kura paudusi vēlmi stūrēt kādu no konvoja automobiļiem: "Naudas ziedojumiem Ukrainas atbalstam viņai nepietiek, bet tik ļoti vēlas palīdzēt!"

Par to, kādos veidos katrs varam palīdzēt Ukrainai cīņā par neatkarību – spriedīsim raidījumā.

