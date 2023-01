'Spried ar Delfi' par atbildīgo dienestu rīcību plūdu gadījumos

Kritiska situācija izveidojusies Jēkabpilī, kur Daugavas augstā ūdens līmeņa dēļ applūdušas vairākas teritorijas, turklāt draud sagrūt pilsētas aizsargdambis, kas var izraisīt daudz plašākus plūdus un postījumus. Par aktuālo situāciju plūdu skartajās un apdraudētajās teritorijās, notikumu attīstības scenārijiem un atbildīgo dienestu rīcību plūdu gadījumos pirmdien, 16. janvārī plkst. 12.00 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku (AS) un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu un klimata daļas vadītāju Andri Vīksnu.

Augstā ūdens līmeņa dēļ samazinās Jēkabpils aizsargdambja nestspēja, sociālajos medijos informējusi Jēkabpils novada pašvaldība. Aizsargdambja nestspēju negatīvi ietekmējis ilgstoši augstais ūdens līmenis Daugavā. Jēkabpilī turpinās aizsargdambja stiprināšana, bet pilsētā pamazām applūst arvien plašākas teritorijas.

Plūdu dēļ Jēkabpilī piektdienas pēcpusdienā izsludināja steidzamu evakuāciju Pļaviņu ielas posmā no Arvīda Žilinska mūzikas skolas līdz Celtnieku ielai. Pašvaldība aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt radušos situāciju un iespēju robežās evakuēties. Vietvara sestdien mudināja iedzīvotājus evakuēties no Daugavas kreisā un labā krasta pilsētas robežās, kā arī no teritorijas starp Rembertiem un Punu muižu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) un iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) sestdien devās uz Jēkabpili, lai uz vietas vērtētu situāciju un saprastu, kā rīkoties tālāk. Sprindžuks pastāstīja, ka jau no rīta sazvanījās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV).

Jēkabpils mērs Raivis Ragainis (LZP) piektdien vēl esot atteicies no plašākas valsts līmeņa palīdzības, taču ministri devušies uz plūdu skarto pašvaldību, lai vērtētu, vai tomēr nebūtu nepieciešams situācijas risināšanā iesaistīt arī Aizsardzības ministriju (AM). Tas dotu iespēju uz Jēkabpili sūtīt karavīrus un nepieciešamo tehniku plūdu apturēšanas mēģinājumiem.

Valdība gatava sniegt nepieciešamo palīdzību plūdu skartajai Jēkabpilij, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Premjers uzsvēra, ka ir saziņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku (AS), iekšlietu ministru Māri Kučinski (AS), kā arī Jēkabpils mēru Raivi Ragaini (LZP).

"Situācija Jēkabpilī joprojām ir nopietna, valdība ir gatava sniegt visu nepieciešamo palīdzību," pauda Kariņš, aicinot iedzīvotājus sekot atbildīgo dienestu norādēm, kā arī pasakoties visiem, kas strādā situācijas kontrolēšanā.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz e-pastu spried@delfi.lv.

