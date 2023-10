'Spried ar Delfi' par bijušo opozicionāru plāniem Saeimas komisijās. Pilns ieraksts

Mainoties valdošajai koalīcijai, būtiskas izmaiņas piemeklēja arī parlamenta darba ikdienas "motorus" - Saeimas komisijas. To vadībā nonāca vairāki prominenti politiķi, kuri līdz tam bija darbojušies parlamenta opozīcijā. Kāda būs jauno vadītāju politiskā dienaskārtība un kādu likumu izmaiņas viņi plāno virzīt? Par to Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" pulksten 12 runā ar Saeimas deputātiem Oļegu Burovu (GKR) un Skaidrīti Ābramu (Progresīvie).

Burovs Saeimā ievēlēts no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) saraksta, kaut pats pārstāv partiju "Gods kalpot Rīgai" (GKR). Burovs pirms vairākiem mēnešiem izstājās no LPV Saeimas frakcijas, norādot, ka viņam nav pieņemama tās pārāk ciešā sadarbība ar "Stabilitātei!", un turpina darboties kā neatkarīgais deputāts. Vienlaikus Burova vadītā GRK vienojusies par sadarbību pašvaldību vēlēšanās ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), un Burovs balsoja par jaunā Evikas Siliņas (JV) ministru kabineta apstiprināšanu. Pagājušonedēļ viņš tika iecelts par Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju.

Savukārt Ābrama pirms pievēršanās politikai bija Konkurences padomes priekšsēdētāja. Pēc aiziešanas no tās, viņa sāka sadarbību ar partiju "Progresīvie", no kuras saraksta arī tika ievēlēta 14. Saeimā. Pagājušā gada oktobrī viņa arī kļuva par partijas biedri. Tagad, kad "Progresīvie" kļuvuši par daļu no valdošās koalīcijas, Ābrama iecelta par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāju.

