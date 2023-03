'Spried ar Delfi' par dzimumu līdztiesību un diskrimināciju. Pilns ieraksts

Pasaulē un Latvijā 8. martā tiek atzīmēta starptautiskā Sieviešu diena. Šajā dienā uzmanība tiek pievērsta arī dzimumu līdztiesībai, diskriminācijas gadījumiem un stereotipiem par dzimumu lomām. Par šiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" 8. martā pulksten 12 sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesori un Komunikācijas studiju nodaļas vadītāju Maritu Zitmani un "Sievietei paveicās" aizsācēju un līdzautori Maiju Krastiņu.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pērn publiskotajā Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ar 61,4 punktiem ieņēma 16. vietu starp 27 dalībvalstīm. Šis rezultāts Latvijai bija par 0,7 punktiem zemāks nekā 2021. gadā.

Joma, kurā Latvijai ir visaugstākais rādītājs, ir veselības joma (79,3 punkti), taču vienlaikus tas ir trešais zemākais rādītājs Eiropas Savienībā (ES), kur vidējais rādītājs ir 88,7 punkti. Augsts vērtējums Latvijai ir arī darba jomā – 74,2 punkti, kas ir augstāks nekā ES vidējais rādītājs (71,7 punkti).

Viszemākais novērtējums Latvijai ir zināšanu (47,7 punkti) un varas (50,9 punkt) jomās, turklāt zināšanu jomā Latvija ierindojās pēdējā vietā starp ES dalībvalstīm. Vislielāko nevienlīdzību zināšanu jomā rada dzimumu segregācija izglītībā (izglītības jomas, kurās pārsvarā mācās "sievietes" vai "vīrieši"). Latvijā dzimumu segregācijas problēma ir īpaši izteikta – šajā apakšjomā no 100 punktiem Latvijas vērtējums ir tikai 37,2 punkti.

Naudas jeb ienākumu jomā, kur tiek vērtēta sieviešu un vīriešu piekļuve finanšu un ekonomiskajiem resursiem, kā arī sieviešu un vīriešu nabadzības riska indekss, Latvijas rezultāts ir 69,4 punkti. Saskaņā ar apkopotajiem datiem laika posmā no 2010. gada līdz 2020. gadam nabadzības risks sievietēm ir pieaudzis no 20% līdz 25%, bet vīriešiem tas ir palicis nemainīgs – 20%. Īpaši augsts nabadzības risks ir vecākām sievietēm un sievietēm ar zemu izglītības līmeni. Gandrīz katra otrā sieviete 2020. gadā Latvijā vecumā no 65 gadiem (44%) ir bijusi pakļauta nabadzības riskam.

