'Spried ar Delfi' par FID vadītājas 'atlaišanu'

Kādēļ Saeima noraidīja valdības izvēlēto Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieci Ilzi Znotiņu? Kādēļ par to pretēji balsoja valdošās koalīcijas deputāti? Kā tas ietekmēs FID darbu un Latvijas reputāciju starptautiskajos finanšu tirgos? Par to Andris Auzāns pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runā ar Saeimas deputātu Uldi Auguli no opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības, kurš Znotiņas kandidatūru atbalstīja, un valdošajā koalīcijā esošo Saeimas deputātu Ritvaru Jansonu, kurš balsoja pret Znotiņu.

Znotiņas pirmais pilnvaru termiņš FID vadītājas amatā beidzās 31. maijā un kopš tā laika dienests ir bez vadītāja. Viņa pretendēja arī uz otro termiņu iestādes vadītājas amatā, uzvarēja Valsts kancelejas rīkotajā FID priekšnieka atlases konkursā un valdība, kā arī Saeimas atbildīgā komisija Znotiņas kandidatūru apstiprināja. Tomēr parlamenta balsojumā pagājušonedēļ ar 33 balsīm "par" un 41 "pret" deputāti noraidīja Znotiņas kandidatūru.

"Pret" balsoja daļa "Konservatīvo" frakcijas deputātu, atsevišķi Nacionālās apvienības (NA) deputāti un "Saskaņas", kā arī daļa citu opozīcijas parlamentāriešu. Savukārt Znotiņu balsojumā atbalstīja "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!", Zaļo un zemnieku savienības, kā arī daļa "Konservatīvo" un NA deputātu.

FID priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Pati Znotiņa portālam "Delfi" īsziņā norādīja, ka ir "nolēmusi nekomentēt".

