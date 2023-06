'Spried ar Delfi' par iespējamo koalīcijas paplašināšanu. Pilns ieraksts

Jau pirms Saeimas balsojuma par Valsts prezidentu izskanēja runas par iespējamām izmaiņām koalīcijā, bet iepriekš "Jaunā Vienotība" (JV) un arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) izvairīgi komentēja šādu iespēju. Taču pēc balsojuma premjers pauda, ka gatavojas sākt sarunas ar pašreizējiem partneriem par valdošās koalīcijas paplašināšanos. Kādas izmaiņas koalīcijā var notikt? Ko par šādu ierosinājumu domā partneri - Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS)? Par to žurnāliste Alina Lastovska 1. jūnijā pulksten 13 iztaujās NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Raivi Dzintaru, AS Saeimas frakcijas vadītāju Edgaru Tavaru un JV deputātu, "Vienotības" valdes locekli Edmundu Jurēvicu.

Kā ziņots, pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Valsts prezidenta amatā tika ievēlēts gan ar premjera partijas, gan opozīcijā esošo Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" balsīm.

Iepriekš tas raisījis pieļāvumu, ka šī situācija var novest, piemēram, pie valdības paplašināšanas. "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība gan iepriekš pauduši, ka nepievienosies valdībai, kuras kodolu veidotu JV, ZZS un "Progresīvie".

