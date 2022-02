'Spried ar Delfi' par izaicinājumiem ekonomikai Covid-19 un Ukrainas krīzes dēļ

Lai gan Latvijā joprojām valda augsta saslimstība ar Covid-19, jau nākamnedēļ, no 1. marta, ārkārtas situācija valstī tiks atcelta un reizē ar to – arī lielākā daļa ierobežojumu. Kādas perspektīvas un izaicinājumi sagaida uzņēmējus pēc ierobežojumu atcelšanas un ar kādiem riskiem jārēķinās Ukrainas krīzes dēļ? Par to ceturtdien, 24.februārī, pulksten.12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunāsies ar Latvijas Bankas ekonomistu Uldi Rutkasti un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētāju Jāni Endziņu.

Atbilstoši februāra vidū pieņemtajam valdības lēmumam, no 1. marta Latvijā būtiski tiks atviegloti Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi, tostarp veikalu apmeklēšanai vairs neprasīs Covid-19 sertifikātus, varēs strādāt visas līdz šim slēgtās nozares un atcels darba laika ierobežojumus. Pēc 1.aprīļa plānots atteikties no lielākās daļas atlikušo ierobežojumu un saglabāt vien pašu minimumu.

Lai gan ierobežojumu atcelšana uzņēmējiem ir pozitīvs signāls, pandēmijas laikā daudzi uzņēmumi ir izdzīvojuši, pateicoties valsts atbalstam, taču pa šo laiku radušies jauni izaicinājumi – mainījušies ne tikai iedzīvotāju paradumi, bet arī globālā situācija – Kremļa šonedēļ pieņemtais lēmums atzīt okupēto Dondasa teritoriju ''neatkarību" un ievest tajās “miera uzturētājus” uzskatāms par uzbrukuma sākumu Ukrainai, tāpēc Rietuvmvalstis gatavojas ieviesta sankcijas pret Krieviju, un arī tas ietekmēs Latvijas ekonomiku.

Savus jautājumus raidījuma dalībniekiem sūtiet uz e-pasta adresi spried@delfi.lv

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!