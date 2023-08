'Spried ar Delfi' par Kariņa demisijas sekām un nākamo premjerministru

Krišjāņa Kariņa atkāpšanās (JV) no premjerministra amata nebija negaidīta. Viņa paziņojums, ka atkārtoti šo amatu ieņemt vairs nepretendē - gan. Kādēļ nu jau piecus gadus premjera amatā sabijušais politiķis gatavs no tā atteikties bez cīņas? Vai viņa politiskais spēks "Jaunā Vienotība" spēs saglabāt valdības grožus savās rokās? Un kas būs nākamais premjerministrs (vai premjerministre)? Par to Alina Lastovska pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runā ar "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas žurnālistu Raivi Spalvēnu un LTV raidījuma "Kas notiek Latvijā?" redaktori Madaru Fridrihsoni.

Jau vēstījām, ka 31. maijā Valsts prezidenta amatā tika ievēlēts JV virzītais Edgars Rinkēvičs, taču viņu atbalstīja nevis koalīcijas partneri, bet gan opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" deputāti. Uzreiz pēc vēlēšanām Kariņš uzsāka sarunas par koalīcijas paplašināšanu ar šīm partijām.

Vienošanās par koalīcijas paplašināšanu gan netika panākta un pašreizējie valdošās koalīcijas biedri Nacionālā apvienība un "Apvienotais saraksts" noraidīja arī citas Kariņa rosinātās pārbīdes valdībā. Par savu demisiju Kariņš paziņoja 14. augustā pēc kārtējā nesekmīgā sarunu raunda.

Demisijas rakstu Valsts prezidentam viņš plāno iesniegt ceturtdien, 17. augustā, bet par jaunu kandidātu JV plāno vienoties trešdien un pagaidām neatklāj, kurš no partijas politiķiem tas varētu būt. Neoficiāli izskanējis, ka partija amatam varētu virzīt labklājības ministri Eviku Siliņu vai finanšu ministrs Arvilu Ašeradenu.

