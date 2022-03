'Spried ar Delfi' par kiberuzbrukumiem Latvijā un kiberkaru pret Krieviju. Pilns ieraksts

Kopš gada sākuma kiberuzbrukumu skaits Latvijā pieaug, taču, sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, uzbrukumu intensitāte ir ievērojami pieaugusi, liecina Cert.lv apkopotā informācija. Tikmēr starptautiskais hakeru grupējums "Anonymous" pieteicis karu Krievijai un ik dienu "uzlauž" neskaitāmas Krievijas varasiestāžu un banku mājaslapas. Kāda ir situācija kiberdrošības jomā Latvijā un pasaulē, par to otrdien, 1. martā, žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Tehnoloģiju drošības uzņēmuma "Possible security" vadītāju Kirilu Solovjovu un SIA "IT Centrs" dibinātāju Agri Krustu.



Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija pirmdien preses konferencē žurnālistiem pastāstīja, ka galvenie kiberuzbrukumu mērķi ir valsts sektors, kritiskā infrastruktūra, arī mediji. Privātajā sektorā tie var būt uzņēmumi, kas nodrošina piegādes ķēdes kibertelpā, veidojot programmatūru, piemēram, finanšu vai elektroenerģijas sektoram. Ja tos "uzlauž", paveras vārti uz šīm nozarēm.

Salīdzinoši nesen ir bijuši arī sekmīgi uzbrukumi – ceturtdien radušies traucējumi TET un Go3 darbībā. Tā kā tas notika vienlaicīgi, "Cert.lv" norāda, ka tas varētu būt bijis koordinēts uzbrukums.

Dažādi indikatori norāda uz to, ka uzbrukumu kampaņas veic tie paši uzbrucēji, kas šobrīd veic ofensīvu pret Ukrainu, norāda "Cert.lv".

Kā nezaudēt modrību, atpazīt kiberuzbrukumus un ko darīt, kad rodas šādas aizdomas, runāsim raidījumā. Spriedīsim arī par paralēlo karu kibertelpā.

