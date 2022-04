'Spried ar Delfi' par Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu. Pilns ieraksts

Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā saasinājis jautājumu par to, kā mazināt Latvijas atkarību no gāzes vai enerģijas importa. Kādi risinājumi ir iespējami un vai tie būs ātri – par to trešdien, 13. aprīlī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunājās ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Edmundu Valanti un SIA "Enefit" valdes priekšsēdētāju Kristu Mertenu.

Koalīcija šonedēļ konceptuāli vienojusies no 1. janvāra pārtraukt Krievijas dabasgāzes importu, taču jau šogad notiks pakāpeniska atteikšanās no tās. Tāpat arī politiķi vienojušies Latvijā būvēt sašķidrinātās gāzes termināli.

Ekonomikas ministrijas un "Latvenergo" pārstāvji aizvadītajā nedēļā devušies vizītē ASV, kuras laikā notikušas sarunas ar lieliem LNG nozares spēlētājiem par LNG piegādēm Latvijai, un gatavību tirgot LNG pauduši seši komersanti. Vitenbergs sacīja ka "Latvenergo" izvērtēs piedāvājumus, izvēlēsies labākos un slēgs sadarbības līgumu.

Savukārt "Enefit" valdes priekšsēdētājs Krists Mertens komentārā "Delfi" šonedēļ uzsvēris, ka Latvijai ir labas iespējas būt elastīgiem un samērā ātri pilnveidot valsts energosistēmu tā, lai apgūtu jaunas tehnoloģijas un būtiski mazinātu atkarību no gāzes vai enerģijas importa. Tas būtu panākams ar lielas jaudas vēja parkiem un saules elektrostaciju attīstību uzņēmumu un mājsaimniecību līmenī.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!