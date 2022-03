'Spried ar Delfi' par Latvijas izredzēm kļūt neatkarīgai no Krievijas gāzes

"Latvijas drošība nav atkarīga tikai no aizsardzības vai iekšējās drošības, tā ir atkarīga arī no energoresursu drošības," dienu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) Par Latvijas enerģētiskās neatkarības veicināšanu tiek runāts jau gadiem, tomēr panākumi šajā jomā līdz šim ir bijuši gausi. Par to, kā kļūt neatkarīgiem un vai tas vispār iespējams, trešdien, 2.martā, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar AS "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētāju un bijušo premjerministru Aigaru Kalvīti un ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA).

Līdz 2017.gadam Latvija gāzi iepirka tikai no Krievijas, bet gāzes tirgus atvēršana pirms pieciem gadiem ļāvusi dažādot dabasgāzes piedāvājumu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Kopumā 2020.gada augustā Latvijas dabasgāzes tirgū aktīvi strādāja 29 dabasgāzes tirgotāji.

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma nav savienota ar ES kopējo dabasgāzes apgādes sistēmu, taču līdz ar Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināla darbības uzsākšanu 2015. gada sākumā Latvijai ir pieejamas gāzes piegādes no Lietuvas. Kopš 2017.gada nogales dažādu piegādes avotu īpatsvars dabasgāzes piegādēs ir piedzīvojis būtiskas īstermiņa svārstības, un, lai gan kopumā lielāko daļu dabasgāzes piegāžu gada griezumā joprojām veido piegādes no Krievijas, atsevišķos periodos Latvijas patēriņu pilnībā ir nodrošinājušas arī piegādes no Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas.

Lai veicinātu Latvijas neatkarību no Krievijas dabasgāzes, valdība aizvadītajā nedēļā uzdevusi diviem valsts uzņēmumiem - AS "Latvijas valsts meži" (LVM) un AS "Latvenergo" - kopīgi strādāt pie liela mēroga stratēģisku vēja parku attīstības līdz 2027.gadam, kas vienlaikus arī ļautu virzīties uz nospraustajiem klimatneitralitātes mērķiem.

Savukārt Rinkēvičs pauda cerību, ka līdz 2025.gadam Latvija varētu atvienoties no Baltkrievijas un Krievijas elektrotīkla un spēsim pievienoties Eiropas elektrotīkliem, lai Latviju nevarētu šantažēt arī šajā jomā.

Kas darāms enerģētikas jomā, lai atbrīvotos no Krievijas gāzes, par to runāsim raidījumā. Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz spried@delfi.lv

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!