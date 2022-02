'Spried ar Delfi' par Osipovas neapstiprināšanu AT un tiesu varas neatkarību. Pilns ieraksts

Saeimas vairākums noraidīja lēmumprojektu par Satversmes tiesas (ST) bijušās priekšsēdētājas Sanitas Osipovas apstiprināšanu Augstākās tiesas (AT) tiesneses amatā. Par šo lēmumu, deputātu argumentiem un tiesu varas neatkarību pirmdien, 21.februārī, plkst.12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska iztaujās parlamentāriešus Juri Jurašu (JKP), Jāni Iesalnieku (NA), Inesi Lībiņu-Egneri (JV) un Valēriju Agešinu (S).

Jau ziņots, ka Saeimas vairākums ceturtdien noraidīja Osipova iecelšanu AT tiesnese amatā. Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.

Atsevišķi Saeimas deputāti debatēs Osipovas neapstiprināšanu pamatoja ar viņas pausto pozīciju vai līdzšinējiem ST lēmumiem.

Reaģējot uz Saeimas lēmumu, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība pauda, ka tas rada apdraudējumu Latvijas tiesu varas neatkarībai un tiesiskas un demokrātiskas valsts pastāvēšanai.

Situāciju komentējis arī Valsts prezidents Egils Levits, norādot, ka Satversme paredz Saeimai tiesības lemt par tiesnešu apstiprināšanu, vienlaikus tiesu varai ir jābūt neatkarīgai, un tādēļ tiesnešu izvēle nedrīkst tikt politizēta.