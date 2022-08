'Spried ar Delfi' par padomju pieminekļu nojaukšanu. Pilns ieraksts

Latvijā līdz 15.novembrim jānojauc 69 padomju un nacistisko režīmu slavinoši objekti. Galvenais no tiem – piemineklis Pārdaugavā – jau ir kritis, un demontāžas darbi turpinās, taču atsevišķas pašvaldības likumu pildīt nesteidzas. Raidījumā ”Spried ar Delfi” trešdien, 31. augustā, pulksten 14 žurnālists Andris Auzāns ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieci Ilzi Ošu un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docentu Mārtiņu Mintauru sarunāsies par to, vai pašvaldības no pieminekļiem pagūs atbrīvoties likumā noteiktajā termiņā, un vai kāds piemineklis palicis ārpus redzesloka.

Kopumā informāciju par okupāciju slavinošu pieminekļu demontāžas procesu iesniegušas 42 no 43 pašvaldībām. Vienīgā pašvaldība, kas to neesot izdarījusi, esot Daugavpils, un VARAM vadītājs Artūrs Toms Plešs (A/Par) jau piedraudējis pašvaldības vadītājam Andrejam Elksniņam ("Saskaņa") ar "sarkano kartīti".

Vai nojaucamo pieminekļu ir vairāk nekā valdības apstiprinātajā sarakstā, kur kavējas nojaukšana un kādas sekas var būt "nepaklausīgajām" pilsētām par pieminekļu demontāžas likuma nepildīšanu – par to runāsim raidījumā.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!