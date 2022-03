'Spried ar Delfi' par palīdzību bēgļiem no Ukrainas. Pilns ieraksts

Latvijas iedzīvotāji ir atsaucīgi un gatavi palīdzēt bēgļiem no Ukrainas. Kā to darīt visefektīvāk un vai pašlaik atbalsts tiek sniegts koordinēti? Par to žurnālists Andris Auzāns raidījumā "Spried ar Delfi" 15. martā pulksten 12 iztaujāja organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" valdes locekli Lindu Jākobsoni, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieci Lindu Ozolu ("Konservatīvie") un iekšlietu ministres padomnieci stratēģiskās komunikācijas jautājumos Lindu Curiku.

Jau ziņots, no pirmdienas, 21. marta, Rīgā darbosies divi Ukrainas bēgļu atbalsta centri, Kongresu namā ierīkotajam centram pēc otrā atvēršanas pildot drīzāk informatīvu funkciju, žurnālistiem pirmdien pavēstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Līdz pirmdienas rītam Kongresu nama centrā reģistrētas kopumā vismaz 2862 personas. Tāpat saņemti 492 garantētā minimālā ienākuma pabalsta un 516 krīzes pabalsta iesniegumi. Vienlaikus 452 personas pieteikušās Eiropas Savienības pārtikas paku saņemšanai.

Izglītības jomā saņemti kopumā 506 pieteikumi, no kuriem 143 – pirmsskolai, bet 364 – skolai. Vienlaikus Rīgā darbā pieņemti astoņi Ukrainas bēgļu vidū esošie pedagogi, pavēstīja mērs, piebilstot, ka katram tiek jautāts, vai viņiem ir pedagoģiskā izglītība.

Dome arī izsniegusi 1956 mobilo sakaru operatoru SIM kartes un 2102 sabiedriskā transporta biļetes.

Līdz pirmdienai Rīgas pašvaldība izmitināšanu nodrošinājusi vismaz 769 personām, savukārt 67 cilvēki ir izrakstījušies no pašvaldības nodrošinātajām tūristu mītnēm.

Savukārt iekšlietu ministre Marija Golubeva (A/P) uzsvēra, ka nozīmīga loma palīdzības sniegšanā ir pašvaldību solidaritātei. Ministre pateicas Rīgai un pilsētām, kas izveidojušas koordinācijas centrus, tomēr viņa cer, ka arī citas pašvaldības pievienosies.

Iekšlietu ministrija atbalstīšot pašvaldības, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD).

Šajās dienās sadarbībā ar VUGD pašvaldībās izmitināti 2608 cilvēki. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju patlaban kopumā ir pieejamas 6200 vietas.

