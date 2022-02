'Spried ar Delfi' par plānu, kā pakāpeniski mazināt Covid-19 ierobežojumus

Veselības ministrija piedāvā no marta atļaut darboties slēgtajām nozarēm un atteikties no Covid-19 sertifikātiem veikalos, bet visus ierobežojumus atcelt aprīlī. Par to, kā šis plāns tapis un kāds liktenis sagaida vakcinācijas sertifikātus, raidījumā "Spried ar Delfi" pirmdien, 14. februārī, pulksten 12.30 žurnālists Andris Auzāns iztaujās veselības ministriju Danielu Pavļutu (A/P). Raidījumā piedalīsies arī ģimenes ārste Gundega Skruze-Janava.

Drošības pasākumu mazināšanas plāns būtu īstenojams pakāpeniski trīs soļos. Jau no februāra vidus dažādus ierobežojumus plānots atcelt bērniem un jauniešiem, bet līdz šim apjomīgākā drošības pasākumu mazināšana tikšot īstenota no 1.marta - plānots atvērt līdz šim slēgtās nozares, piemēram, iekštelpu izklaidi, atrakcijas, naktsklubus. Tāpat paredzēts atcelt darba laika ierobežojumu, kā arī prasību pēc Covid-19 sertifikāta mazumtirdzniecībā.

Sertifikātu derīguma termiņš pakalpojumu saņemšanai no 15.februāra tiek pārcelts uz 1.aprīli, kas ir arī datums, līdz kuram tie būs jālieto iekštelpās vidēs, kur ir palielināts inficēšanās risks.

Par šo plānu ceturtdien konceptuāli vienojušās valdību veidojošās partijas, un ministrija to plāno virzīt apstiprināšanai tuvākajā valdības sēdē.

Virkne nozaru ierobežojumu mazināšanu vai atcelšanu gaida jau sen, taču mediķu vidū jaušama piesardzība par pārsteidzīgiem soļiem ierobežojumu mazināšanā un to ietekmi uz veselības aprūpes nozari.

