'Spried ar Delfi' par Rīgas apkaimju attīstību

Līdz 31.oktobrim rīdzinieki var balsot par apkaimju attīstības iecerēm, kas ietver idejas par jaunu bērnu rotaļu laukumu, skeitparku, suņu pastaigu laukumu, sporta un atpūtas zonu izveidi, apgaismojuma uzstādīšanu, satiksmes drošības uzlabošanu dažādas Rīgas vietās. Par apkaimju attīstību un pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem žurnālists Andris Auzāns 20. oktobrī raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujās Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes priekšnieci Ilonu Stalidzāni un Rīgas Apkaimju alianses vadītāju Māri Jansonu.

Kopumā oktobrī var nobalsot par kādu no 30 Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajiem priekšlikumiem.

Pašvaldība īstenos tās ieceres, kuras balsojumā gūs vislielāko rīdzinieku atbalstu. Šogad atbalstītos projektus īstenos Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

Balsošana notiek vietnē "balso.riga.lv" un klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos. Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.