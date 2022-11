'Spried ar Delfi' par 'Sadales tīkla' tarifiem. Pilns ieraksts

Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" no nākamā gada vidus plāno ievērojami celt elektrības sadales un pārvades pakalpojuma tarifu, raisot bažas ne tikai par kārtējo rēķinu kāpumu, bet arī par zaudējumiem mājsaimniecībām, kuras uzstādījušas saules paneļus. Vai jauno tarifu ir iespējams apturēt un kā energoresursu cenu kāpums ietekmē Latvijas virzību uz "Zaļo kursu" – par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku klimata jautājumos Dagni Dubrovski.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" (ST) iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) jaunu tarifa projektu, kas paredz kopējo tarifa pieaugumu vidēji 75% apjomā.

Uzņēmumā skaidro, ka tarifa projektā lielāko izmaksu pieaugumu veido pārvades tarifa sadārdzinājums un elektroenerģijas pārvadīšanas tehnoloģiskā patēriņa nodrošināšanai nepieciešamā elektroenerģija, kuru sadales operators iegādājas par tirgus cenu. Inflācijas ietekmē augušas arī uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu cenas.

Savukārt premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) trešdien uzsvēris , ka elektroenerģijas izmaksām ir būtiska ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi, tādēļ viņš uzdevis Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā ziņojumu par iespējām koriģēt ne tikai "Sadales tīkla" sagatavoto pakalpojumu tarifa pieaugumu projektu, bet arī "Augstsprieguma tīkla" prasīto tarifu palielināšanu, par ko uzņēmums paziņoja novembra sākumā.

