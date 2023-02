'Spried ar Delfi' par situāciju ar Ogres muzeju. Pilns ieraksts

Saistībā ar norisēm ap Ogres Vēstures un mākslas muzeju kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) sasaucis KM Muzeju padomes ārkārtas sēdi, Saeimas komisija plāno vērtēt šo konfliktu, un arī tiesībsargs Juris Jansons esot pievērsis uzmanību Ogres muzeja slēgšanai. Par šo konfliktu un muzeja nākotni žurnāliste Alina Lastovska ceturtdien, 23. februārī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" sarunāsies ar Ogres novada domes izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciālisti Ingu Zvirbuli un Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības pārstāvi Elīnu Grīnhofu.

LETA jau vēstīja, ka šā gada 2. janvārī tika sākta Ogres novada muzeju reorganizācija, ko paredzot domes 2022. gada 22. decembra lēmums. Paši muzeja darbinieki uzskata, ka pret viņiem tiek vērstas respresijas, jo viņi iebilduši pret Puntuļa partijas biedra, Ogres mēra Egila Helmaņa (NA) ieceri muzejā sarīkot sankcijām pakļautā Krievijas oligarha Pjotra Avena porcelāna izstādi no viņa privātkolekcijas.

Ogres pašvaldība klāsta, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunajā Ogres novadā ir vairāki pašvaldības muzeji - Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs un pašvaldības iestādes, kas īsteno muzeja funkcijas, proti, Birzgales muzejs "Rūķi", Ķeguma novada muzejs un Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža".

Domes pagājušā gada decembra sēdē izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka ne visi muzeji ir akreditēti, bet Muzeja likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas.

Bārbale norādīja, ka Ogres novada pašvaldībā ir lietderīgi sākt pašvaldības muzeju un pašvaldības iestāžu, kas īsteno muzeja funkcijas, reorganizāciju, lai jaunajā novadā izveidotu vienotu muzeja funkciju administrēšanas, akreditēšanas un pārvaldīšanas sistēmu un nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu.

Reorganizācijas mērķis esot sekmēt Ogres novadā esošo muzeju darbības pilnveidošanu un koordinēt to attīstību neatkarīgi no to statusa, sekmēt muzeju krājumu saglabāšanu un paplašināšanu, veicināt muzeju personāla izglītošanu, apkopot un popularizēt muzejos uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma apriti sabiedrībā.

Ziņojums par Ogres muzeju reorganizāciju ir jāsagatavo līdz 2023. gada 1. jūnijam, savukārt priekšlikumi par reorganizāciju jāiesniedz Ogres novada domei izskatīšanai 2023. gada jūnija sēdē.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Helmanis, aicinot kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, norādīja, ka Ogres novada muzeju reorganizācija, sakārtojot to struktūru, veicinās arī novada pagastos esošo muzeju istabu un izstāžu pieejamību, nepārtraucot to darbu, ja vadītājs atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nepieciešams viņu aizstāt, uzlabos arī vadītāju kompetenci.

Helmanis pagājušā gada 28. decembrī esot informējis Ogres Vēstures un mākslas muzeju, ka tam no 1. līdz 23.februārim būs jānodrošina sankcijām pakļautā Krievijas oligarha Pjotra Avena porcelāna izstāde no viņa privātkolekcijas.

Pēc muzeja iebildumiem un sabiedrības nosodījuma par sankcijām pakļautas personas privātkolekcijas izrādīšanu kara apstākļos, Helmanis bija spiests atteikties no porcelāna izstādes. Taču kā novada vadītājs un kultūras komisijas priekšsēdētājs viņš līdz šim nav saskaņojis šā gada izstāžu plānu Ogres Vēstures un mākslas muzejā, arī iepriekš plānotais atalgojuma paaugstinājums muzeja darbiniekiem ir aizturēts, kā arī liegta jebkāda publiska komunikācija par pērn akreditētā muzeja darbību, kā arī pārcelti iepriekš plānotie pasākumi no muzeja telpām uz citām vietām.

Savus jautājumus raidījuma viesim sūtiet uz "spried@delfi.lv".

