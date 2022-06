'Spried ar Delfi' par skolotāju beztermiņa streiku un pāreju uz mācībām latviešu valodā. Pilns ieraksts

Kādēļ septembrī izsludināts pedagogu beztermiņa streiks? Cik tuvu esam pilnīgai pārejai uz izglītību latviešu valodā visās mācību iestādēs un kā tas ietekmēs pašus skolēnus? Kā Izglītības un zinātnes ministrijai sokas ar izvērtējumu, vai skolēni tiek nepamatoti atbrīvoti no eksāmeniem? Par to Andris Auzāns raidījumā "Spried ar Delfi" pirmdien, 20. jūnijā runā ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci (Konservatīvie) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāju Ingu Vanagu. Ieilgušo LIZDA, ministres un citu partneru pārrunu dēļ raidījuma sākuma laiks tika atlikts uz pulksten 14.10. Pēdējā brīdī ministrijā "Delfi" informēja, ka Muižniece raidījumā piedalīties nevarēs un savā vietā deleģē ministres padomnieku juridiskajos jautājumos Jāni Ozolu.

LIZDA aicinās skolu pedagogus no septembra sākt beztermiņa streiku – par to arodbiedrība paziņoja 20. jūnijā. Arodbiedrība vairāk nerīkošot piketus vai gājienus, jo politiķi esot parādījuši "īsto attieksmi". Tādēļ no septembra plānots sākt beztermiņa streiku, par kuru šodien vienbalsīgi lēma LIZDA padome. Vanaga uzsver, ka tas nebūs brīdinājuma streiks, kas notiks noteiktu terminu, bet tas turpināsies tik ilgi, kamēr tiks sadzirdētas LIZDA prasības.

Tikmēr jūnija sākumā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Par šādām izmaiņām politiķi vienojās šoziem, un šobrīd ar likuma grozījumiem strādā Saeima.

Iepriekš Muižniece par "kliedzošu situāciju" nodēvējusi masveida atbrīvojumus no eksāmeniem. Piemēram, kādā Daugavpils izglītības iestādē pat 90% skolēnu tikuši atbrīvoti no eksāmeniem. Izglītības kvalitātes valsts dienests par to pieprasīja skaidrojumus no atsevišķām izglītības iestādēm.

Tāpat nesen izskanēja, ka prokuratūra uzrādījusi apsūdzību Latvijas Universitātes (LU) rektoram Indriķim Muižniekam par iespējamu nelikumīgu pabalstu izmaksu augstskolā vairāk nekā 19 000 eiro apjomā. Muižniece vērsusies pie LU padomes, lūdzot izvērtēt Muižnieka atbilstību amatam.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!