'Spried ar Delfi' par spriedzi sabiedrībā pēc 9.maija

Gan ziedu nolikšana pie pieminekļa Pārdaugavā 9. maijā, gan to aizvākšana nākamajā rītā šogad atkal izraisījusi nokaitētas diskusijas sabiedrībā par to, kā vajadzēja rīkoties likumdevējiem, likumsargiem un Rīgas saimniekiem. Par to arī trešdien, 11. maijā, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšnieka vietnieku, bijušo Valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi (JV) un Latvijas Universitātes profesoru, politologu Juri Rozenvaldu.

Lai gan šogad 9. maijā pasākumus bija aizliegts rīkot un šī diena oficiāli noteikta par Ukrainas kara upuru piemiņas dienu, arī šogad simtiem cilvēku Rīgā devās nolikt ziedus pie pieminekļa Pārdaugavā. Šajā dienā foto izstāde, kurā redzami Krievijas pastrādātie noziegumi Ukrainā, tika pavirzīti otrpus barjerām, ar kuru tika ierobežota cilvēku plūsma uz pieminekli. Atbilstoši Valsts policijas norādēm tikuši noalgoti darbinieki, kas ziedus palīdzēja sakārtot pieminekļa pakājē, taču jau nākamajā rītā ziedi no pieminekļa pakājes aizvākti ar traktora palīdzību.

Policijas vērtējumā diena kopumā aizritējusi mierīgi, bez būtiskiem pārkāpumiem un provokācijām, uzsākts tikai viens kriminālprocess. Līdz pirmdienas vakaram saistībā ar 9.maiju policija aizturējusi 35 personas un sākusi 49 administratīvā pārkāpuma procesus, lielākoties par kara agresiju slavinošu simbolu izmantošanu, par atrašanos alkohola reibumā u.tml. Pirmdien saņemti arī 24 signāli par pirotehnikas lietošanu, kaut arī uguņošana šajā dienā bija aizliegta.

"Saskaņas" politiķi par ziedu aizvākšanu pauduši sašutumu un viedokli, ka Rīgas mēram Mārtiņam Staķim būtu jāatkāpjas, bet tikmēr koalīcija šonedēļ vienojusies par atbalstu likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts atcelt juridiskos šķēršļus Uzvaras parkā, esošā pieminekļa nojaukšanai. Raidījumā spriedīsim, kādas sekas sabiedrībā varētu būt šādam lēmumam.

Savus jautājumus raidījuma viesim sūtiet uz spried@delfi.lv.

