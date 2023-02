'Spried ar Delfi' par to, kā risināt konfliktus un mobingu skolās. Pilns ieraksts

Gandrīz katrs otrais skolēns 5. un 6. klašu grupā ir saskāries ar pāridarījumiem no vienaudžiem, bet skolotāji vairumā gadījumu konfliktsituācijas nav pamanījuši vai nav tās identificējuši kā bērniem traucējošas, liecina nodibinājuma "Fonds Plecs" veiktā aptauja. Par to, kā risināt šādas konfliktsituācijas un mobinga problēmas skolās žurnāliste Alina Lastovska pirmdien, 20. februārī raidījumā "Spried ar Delfi" sarunājās ar fonda "Plecs" vadītāju Jāni Ertu un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājas vietnieku Česlavu Batņu (AS).

64 Latvijas skolās veiktā aptauja rāda, ka mobings tajās ir izplatīta problēma, taču būtiski atšķiras skolēnu, vecāku un skolotāju attieksme pret to, kā arī vērtējums situācijām, kam ir potenciāls pāraugt mobingā.

Viskrasākā atšķirība esot 5. un 6. klašu skolēnu grupā, kur 45% skolēnu atzinuši, ka ikdienā ir sastapušies ar konfliktsituācijām un pāridarījumiem no bērniem vai jauniešiem. Vecāku vidū šādu problēmu ikdienā ir pamanījuši 35% respondentu, bet skolotāju vidū - vien 15%, kas var būt saistīts arī ar to, ka daļa mobinga situāciju notiek brīžos, kad pedagogs nav klāt.

Vecuma grupā no 7. līdz 9. klasei jaunieši ar konfliktsituācijām sastopas retāk, bet arī šajā grupā bērnu, vecāku un skolotāju viedoklis būtiski atšķiroties. Vien 25% vecāku un 12% skolotāju ikdienā pamana šādas situācijas vai vērtē tās kā jauniešiem un mācību procesam traucējošas. Vienlaikus speciālisti norāda, ka, ilgstoši atrodoties vidē ar paaugstinātu trauksmes stāvokli, tiek traucēta bērnu un jauniešu spēja koncentrēties mācībām, rodas uztveres un veselības problēmu riski.

Dati rāda, ka citkārt rindas pie valsts apmaksāta bērnu un jauniešu psihoterapeita mēdz būt pat no sešiem līdz 11 mēnešiem, taču akūtās situācijās, kad bērna mentālā veselība mobinga dēļ ir stipri ietekmēta, savlaicīga rīcība var būt kritiski svarīga.

Skolēnu aptauja tika veikta 2022. gadā no oktobra līdz decembrim, tajā tika aptaujāti 64 Latvijas skolu skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Kopumā aptaujā piedalījās 43 000 respondentu, no kuriem 16 687 bija skolēni, 19 773 - vecāki un 6780 - skolotāji.

