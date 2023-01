'Spried ar Delfi' par to, kad dabasgāzes cenu kritums biržā atspoguļosies tarifos. Pilns ieraksts

Dabasgāzes cena mēneša sākumā TTF biržā nokritās līdz līmenim, kāds tika reģistrēts pirms Krievijas sāktā kara Ukrainā. Kad to ar tarifu starpniecību varētu sajust patērētāji, kā arī par to, kas gāzes tirgu un tarifus sagaida pēc 1. maija, kad plānota gāzes tirgus pilnīga atvēršana mājsaimniecībām, ceturtdien, 19. janvārī plkst. 12.00 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja AS "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētāju Aigaru Kalvīti un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izpilddirektoru Jāni Miķelsonu.

Neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā februāra beigās dabasgāzes cena veidoja aptuveni 88 eiro par megavatstundu. Savukārt augustā, kad Krievija būtiski samazināja gāzes piegādes Eiropai, cena pārsniedza 340 eiro par megavatsundu, bet 1. decembrī tā bija noslīdējusi līdz 140 eiro.

Cenas lejupslīde pasaules dabasgāzes tirgū atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem komersantiem, kuriem ir noslēgti gāzes piegādes līgumi par ikmēneša cenas pārskatīšanu vai īstermiņa fiksētas cenas līgumi, savukārt AS "Latvijas gāze" saistīto klientu jeb mājsaimniecību tarifus tas šobrīd neietekmēs, SPRK pārstāve Ieva Lazdiņa.

Šiem siltumapgādes komersantiem ir pienākums vērsties SPRK ar jauniem, zemākiem tarifiem, kuros ietvertas samazinātas saražotās siltumenerģijas cenas. Pirmie SPRK lēmumi par šādiem samazinātiem tarifiem tika pieņemti jau novembrī un decembrī.

Savukārt dabasgāzes publiskais tirgotājs AS "Latvijas gāze" tarifu saistītajiem lietotājiem pārskata divas reizes gadā –1.jūlijā un 1.janvārī, ko nosaka SPRK lēmums. Attiecīgi tarifs, kas stājās spēkā šogad 1. janvārī, nemainīsies līdz šī gada 30. aprīlim.

Savukārt no 1. maija saskaņā ar Enerģētikas likuma grozījumiem likuma pants par publisko tirgotāju zaudēs spēku, un dabasgāzes tirgus Latvijā būs pilnībā atvērts. Līdz ar to regulēts tarifs mājsaimniecībām vairs nepastāvēs, proti, dabasgāzes cena tiks noteikta, abām pusēm – mājsaimniecībai un dabasgāzes tirgotājam – savstarpēji vienojoties. Šobrīd šādu mājsaimniecību, kuras norēķinās par dabasgāzi par regulētu tarifu, ir ap 400 000.

