'Spried ar Delfi' par to, kāds būs topošās valdības sastāvs. Pilns ieraksts

"Apvienotais saraksts" (AS) Ministru prezidenta amata kandidātes Evikas Siliņas (JV) piedāvāto koalīcijas modeli novērtē kā nepietiekami efektīvu, tāpēc piedāvās citu valdības modeli jeb variantu. Kāds ir AS piedāvājums, vai šī apvienība ir gatava strādāt valdībā un ko par šo modeli domā "Jaunā vienotība" (JV)? Par šiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska 30. augustā pulksten 11 iztaujās AS politiķi Andri Kulbergu un JV Saeimas frakcijas vadītāja vietnieku Edmundu Jurēvicu.

Pirms sava modeļa publiskošanas AS to sākotnēji vēlas atklāt gan Siliņai, gan Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam.

Latvijas Televīzijas raidījumā "1:1" Siliņa sacīja, ka otrdien, piedaloties AS frakcijas sēdē, izskanējuši dažādi koalīcijas modeļi, vienlaikus viņa pašlaik nezinot, kāds ir AS piedāvājums.

Otrdien arī iezīmējās, ka Nacionālā apvienība (NA) varētu nebūt koalīcijā, jo Siliņa aicinājusi "Apvienoto sarakstu" (AS) pievienoties "Jaunās vienotības" (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" veidotajai valdībai.

Šāda lēmumu Siliņa pieņēmusi, ņemot vērā NA iebildumus pret dalību koalīcijā ar "Progresīvajiem", līdz ar to NA atteikšanos strādāt piecu partiju koalīcijā.

