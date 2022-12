‘Spried ar Delfi’ par 'Twitter' nākotni un vārda brīvību internetā

Kopš oktobra beigām pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks par 44 miljardiem dolāru iegādājies ietekmīgo mikroblogošanas vietni "Twitter" un vienpersoniski pārņēmis kontroli pār to, taču viņa idejas par to, kā šai vietnei būtu jāfunkcionē, raisījušas pretrunīgus viedokļus. Pirmdien miljardieris turpat "Twitter" izveidojis aptauju, aicinot lietotājus balsot par to, vai viņam jāturpina vadīt šī sociālo tīklu platforma, un tajā no vairāk nekā 17 miljoniem balsotāju lielākā daļa paudusi, ka Maskam jāatkāpjas. Kāda nākotne sagaida "Twitter" un kādas kopumā ir tendences sociālo tīklu platformās – par to otrdien, 20. decembrī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska diskutēs ar "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktoru Jāni Sildniku un digitālās satura studijas "Footprint" vadītāju Dāvi Freibergu.

Kā apgalvojis pats “Twitter” īpašnieks, civilizācijai esot svarīgi, lai būtu kopīgs digitāls laukums, kur veselīgā veidā bez vardarbības var notikt debates par plašu uzskatu spektru, tomēr viņa redzējums, kā to panākt, raisījis atšķirīgus viedokļus.

Kopš Masks ķēries pie “Twitter” “stūres”, viņš atlaidis uzņēmuma vadību, mēģinājis ieviest maksas verificēto lietotāju kontus, un vienlaikus platforma vairs necīnās ar dezinformāciju, kam liela uzmanība tika pievērsta pandēmijas laikā.

Toties tās īpašnieks nācis klajā ar vairākām citām ierobežojošām iniciatīvām, piemēram, Masks ieviesis aizliegumu "Twitter" lietotājiem reklamēt tādus konkurentus kā "Facebook", "Instagram" un "Mastodon", savukārt nesen "Twitter" apturēja vairāku žurnālistu kontus, jo Masks viņus apsūdzēja par viņa ģimenes apdraudēšanu. Pēc brīdinājumiem no Eiropas Savienības (ES) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) par mediju brīvību ierobežošanu, Masks šos kontus atjaunoja.

Aizvadītajā nedēļā "Twitter" negaidīti izformējis savu Uzticības un drošuma padomi - apmēram 100 neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības, cilvēktiesību un citu organizāciju konsultatīvo grupu. Tā tikusi izveidota 2016.gadā, lai risinātu naida runas, bērnu ekspluatācijas, pašnāvību un citas problēmas šajā platformā.

Raidījumā diskutēsim par “Twitter” nākotni un vārda brīvību un ekstrēmismu interneta vidē kopumā. Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz spried@delfi.lv

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!