'Spried ar Delfi' par Valsts aizsardzības dienestu un jauniešiem tajā

Jūlija sākumā Aizsardzības ministrija (AM) sākusi darbu, lai Latvijā pakāpeniski ieviestu Valsts aizsardzības dienestu (VAD). Kāda ir vīzija par šo dienestu un ko par to domā paši jaunieši, kuriem tajā būtu jāpiedalās, – par to pirmdien, 29.augustā, pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu un Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidentu Matīsu Lāci.

AM ir iesniegusi saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu un Veselības ministrijām informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu, un jau drīzumā tas varētu nonākt valdības darba kārtībā. Kad arī Saeima būs pieņēmusi lēmumu par VAD ieviešanu, AM sāks veidot atlases sistēmu, kas tiks izveidota līdz divu gadu laikā, balstoties uz visu datu analīzi.

Sistēma paredz faktiski visu 18 gadu vecumu sasniegušo pilsoņu-vīriešu apzināšanu, viņu atbilstības VAD izvērtēšanu un pēc iespējas lielāka pilsoņu skaita iesaukšanu dienestā. Paredzēts, ka VAD iesauks jauniešus no 18 līdz 27 gadu vecumam.

Valsts aizsardzības dienesta pirmo iesaukumu 2023.gada janvārī plānots pilnībā komplektēt no pilsoņiem, kuri tam pieteikušies brīvprātīgi.

