'Spried ar Delfi' par Valsts prezidenta vēlēšanām

Dienu pirms Valsts prezidenta vēlēšanām vairāki politiskie spēki vēl nav pauduši, kuru no kandidātiem atbalstīs. Līdz ar to nevienam no prezidenta amata kandidātiem pašlaik nav pārliecinoša vairākuma atbalsta. Vai rīt kāds no kandidātiem varētu saņemt 51 deputāta balsi, kas nepieciešama, lai ievēlētu prezidentu? Kā šis balsojums varētu ietekmēt valdību un koalīciju? Par šiem jautājumiem, kā arī Valsts prezidenta vēlēšanu procesu Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" 30. maijā pulksten 12 diskutēs ar Latvijas Televīzijas (LTV) žurnālistu Ivo Leitānu un informācijas aģentūras LETA redaktori Anastasiju Tetarenko-Supi.

Trešdien, 31. maijā, sasaukta Saeimas sēde Valsts prezidenta vēlēšanām, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.

Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs kandidātus.

Valdošajā koalīcijā ietilpstošais "Apvienotais saraksts" augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, premjera partija "Jaunā vienotība" prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Edgara Rinkēviča kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija "Progresīvie" prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto.

