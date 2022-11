'Spried ar Delfi': Sociālie partneri par valdības deklarācijas tapšanu. Pilns ieraksts

Koalīciju veidojošās partijas līdz svētdienai apņēmušās izstrādāt piedāvājumus valdības deklarācijai, un jau no pirmdienas "Jaunā Vienotība" (JV) apņēmusies strādāt pie dokumenta pamata versijas. Kam jābūt deklarācijā un vai sociālie partneri šajā procesā ir gana uzklausīti – par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju Egils Baldzēnu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu.

Parakstot memorandu, koalīciju veidojošās partijas – JV, Nacionālā apvienība un "Apvienotais saraksts" – kā galvenos mērķus izvirzījušas nesaudzīgu cīņu pret korupciju, konkrētu finansējumu no iekšzemes kopprodukta (IKP) iekšējai drošībai, uz pacientu orientētas valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu, tāpat partijas apņēmušās iestāties par saliedētu un vienotu Latvijas tautu, stiprināt Latvijas informatīvās telpas drošību, realizēt ilgtspējīgu tautas ataudzes politiku un īstenot virkni citu mērķu.

Ar kādiem darbiem un resursiem tas panākams – to topošā valdība mēģinās aprakstīt deklarācijā. Vai šī dokumenta tapšanas procesā tiek uzklausīti arī sociālie partneri un kāds ir to viedoklis par galvenajiem darāmajiem darbiem – par to runājām raidījumā.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!