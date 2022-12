'Spried ar Delfi' speciālizlaidums: Kurš ārstēs vēža pacientus?

Latvijā ik gadu tiek diagnosticēti ap 11 000 jaunu vēža saslimšanu gadījumu, ap 6000 cilvēku ik gadu Latvijā ar šo diagnozi nomirst. Latvijā trūkst finansējuma gan medikamentiem, gan terapijai, gan arī mediķu algām, un uz šī fona lielāku satraukumu izraisījusi trīs otorinolaringologu aiziešana no Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas (RAKUS) Onkoloģijas klīnikas, kas ir vadošā vēža ārstniecības iestāde Latvijā un no kuras tagad faktiski atšķēlusies vesela nodaļa. Kurš ārstēs vēža pacientus? Par to piektdien, 2. decembrī, pulksten 12 diskutēsim raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā ar žurnālisti Alinu Lastovsku.

Raidījumā piedalīsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, Veselības ministrijas Ārstniecības departamenta direktore Sanita Janka un Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Geriņa-Bērziņa.

"Atpaliekam no Eiropas vēža ārstēšanā vismaz desmit gadus," sarunā ar Delfi iepriekš atzinusi Geriņa-Bērziņa. Pateicoties valdībā apstiprinātajam Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānam 2022.-2024. gadam, situācija šogad nedaudz uzlabojusies - nozarei piešķirti papildu 30 miljoni eiro, kas ir tikai daļa no plānotā, taču ļāvis vēža pacientu aprūpē vairākas lietas sakārtot.

Lai īstenotu plānā minētos pasākumus arī nākamgad, onkoloģijai papildus būtu nepieciešami 98,8 miljoni eiro, 2024. gadā papildus būtu nepieciešami vēl 113,2 miljoni eiro, bet 2025. gadā -113,8 miljoni eiro, norāda Veselības ministrijā. Vai un kādā apjomā turēties pie šī plāna – tas būs jālemj jaunajai valdībai.

Kādas problēmas atklāj konflikts starp mediķiem un slimnīcas vadību RAKUS un kas ir svarīgākais, kas jaunajai valdībai jāizdara vēža pacientu labā – skatieties raidījumā!

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz spried@delfi.lv

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!