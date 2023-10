'Spried ar Delfi' speciālizlaidums par zinātnes un pētniecības finansējumu un prioritātēm

Zinātnes sasniegumi gadu no gada politiķu deklarācijās tiek minēti kā atslēga valsts konkurētspējas audzēšanai, tomēr finansējums atpaliek no ambīcijām un joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Kādas tam ir sekas un kā pietrūkst, lai vairotu izcilību Latvijas zinātnē - par to piektdien, 20. oktobrī, pulksten 12 diskutēsim raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā.

Raidījumā piedalīsies Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Antra Boča, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) direktore Lauma Muižniece, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, bet "Jauno Vienotību" (JV), kuras atbildībā šobrīd ir gan IZM, gan par valsts budžeta veidošanu atbildīgā Finanšu ministrija, pārstāvēs Saeimas deputāts, pētnieks Latvijas Hidroekoloģijas institūtā Atis Labucis (JV).

Lai gan par finansējuma trūkumu zinātnei diskutēts bieži, tajā skaitā pavasarī, kad, protestējot pret valsts atbalsta trūkumu vēstures pētniecībai, Ineta Lipša publiski atteicās no sev piešķirtās "Gada vēsturnieka" balvas, šoruden plašākas diskusijas raisījušās arī par to, kam jau esošie ierobežotie resursi tiek tērēti. Neizpratni izsaucis gan projekts, kurā no finansējuma Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem (FLPP) teju 300 000 eiro piešķirti ""Wolt" un "Bolt" piegādes darbinieku pieredzes kultūrsocioloģiskajai analīzei", gan arī nodoms no Valsts pētījumu programmas paredzēt 1,2 miljonus eiro, lai pētītu saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību.

Tikmēr Latvijas vadošās augstkolas prestižajā britu augstākās izglītības izdevuma reitingā nule piedzīvojušas ievērojamu kritumu, kas daļēji skaidrojams ar pieaugošu konkurenci un izmainītiem kritērijiem, gan pētniecības kvalitātes rādītājiem.

Par finansējumu nozarei, zinātnes prioritātēm un izaicinājumiem, ar kādiem Latvijā saskaras pētnieki, diskutēsim raidījumā!

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz spried@delfi.lv.

